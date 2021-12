Uomini e Donne: Luca è il nuovo tronista, dopo la scelta di Roberta ANTICIPAZIONI (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le ANTICIPAZIONI dell’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata giovedì 16 dicembre, rivelano che la tronista Roberta ha scelto Samuele: mentre il corteggiatore Luca ha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare il nuovo tronista del programma. Di seguito i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne: chi è Luca, nuovo tronista e non scelta di Roberta? Cognome, età,... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledell’ultima puntata di, registrata giovedì 16 dicembre, rivelano che laha scelto Samuele: mentre il corteggiatoreha accettato la proposta di Maria De Filippi di diventare ildel programma. Di seguito i dettagli. Leggi anche:: chi èe nondi? Cognome, età,...

