Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 17/12/21 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quale giorno migliore di venerdì 17 per l'ennesima (e tremendamente inutile) puntata Gemmacentrica? E' (quasi) Natale, siamo (quasi) tutti più buoni ma nemmeno le lucine, i regali sotto l'albero e Michael Bublé riescono a indorarci la pillola il suppostone odierno, qua. Ora, posto che: – Tina Cipollari ha giustamente sottolineato (casomai ce ne fosse ancora bisogno, ovviamente) l'estrema leggerezza con cui Gemma Galgani vola di fiore in fiore, passando dallo struggersi per l'ennesimo palo ricevuto all'emoSSSionarsi per una new entry random, e ha ricordato che solo pochi giorni prima di stendersi ZenZuale sul tavolo da biliardo per Leonardo si stava limonando Costabile Albore (a proposito, qualcuno ha sue notizie? Che fine ha fatto? Temo per la sua incolumità! Rassicuratemi del fatto che sia stato semplicemente botolato dopo aver asservito al suo mesto compito, senza ...

