Uomini e Donne, famosa autrice contro Andrea Nicole Conte. Intanto un amico dell'ex tronista critica Gianni Sperti e Tina Cipollari (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e Donne: la "scelta" (a dire la verità è stata più una "cacciata") di Andrea Nicole Conte nei confronti di Ciprian Aftim ha scatenato un vero e proprio terremoto in trasmissione e fuori e continua a far discutere. Ora a parlarne è l'autrice per eccellenza del dating show di Maria De Filippi: Raffaella Mennoia. Scopriamo che cosa a ha detto. Inoltre un amico di Andrea Nicole ha attaccato Gianni Sperti e Tina Cipollari, per come hanno reagito a ciò che è successo. Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "Andrea Nicole avrebbe potuto avvisarci" Interpellata dal settimanale "Oggi", la storica ...

