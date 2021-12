Uomini e Donne: Ecco Il Nuovo Tronista! (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Uomini e Donne è tempo di novità. Nell’ultima registrazione avvenuta solo poche ore fa, Roberta Giusti ha scelto di uscire con Samuele. Ma Ecco il colpo di scena. A Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta, è stato offerto il trono da Maria De Filippi in persona. Luca avrà accettato oppure no? Ecco tutto quello che è successo nell’ultima registrazione! Luca Salatino è il Nuovo tronista di Uomini e Donne Colpo di scena nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. La tronista Roberta Giusti ha scelto di uscire dal programma con Samuele Carniani. Sovvertiti i pronostici che vedevano in pole l’altro corteggiatore Luca Salatino. Nulla da fare per lui, ma nonostante la disperazione iniziale, le cose non sono andate poi così male. Il ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aè tempo di novità. Nell’ultima registrazione avvenuta solo poche ore fa, Roberta Giusti ha scelto di uscire con Samuele. Mail colpo di scena. A Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta, è stato offerto il trono da Maria De Filippi in persona. Luca avrà accettato oppure no?tutto quello che è successo nell’ultima registrazione! Luca Salatino è iltronista diColpo di scena nell’ultima registrazione di. La tronista Roberta Giusti ha scelto di uscire dal programma con Samuele Carniani. Sovvertiti i pronostici che vedevano in pole l’altro corteggiatore Luca Salatino. Nulla da fare per lui, ma nonostante la disperazione iniziale, le cose non sono andate poi così male. Il ...

