Uomini e Donne: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e Donne: le anticipazioni dell’appuntamento di oggi 17 dicembre Ultimo appuntamento settimanale con il dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, in onda su canale 5. Vediamo cosa accadrà nella puntata di oggi 17 dicembre. nella puntata di oggi, si parlerà in primis della regina delle dame over Gemma Galgani. Pare infatti che la frequentazione con Leonardo stia procedendo a gonfie vele. Guarita finalmente dal Covid, ci sarà lei al centro dello studio, anche perchè verrà presentato un nuovo spasimante intento a conoscerla. iGemma inoltre racconterà della sua uscita in esterna con Leonardo, parlando anche di ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021): le anticipazioni dell’appuntamento di17Ultimo appuntamento settimanale con il dating showcondotto da Maria De Filippi, in onda su canale 5. Vediamodi17di, si parlerà in primis della regina delle dame over Gemma Galgani. Pare infatti che la frequentazione con Leonardo stia procedendo a gonfie vele. Guarita finalmente dal Covid, ci sarà lei al centro dello studio, anche perchè verrà presentato un nuovo spasimante intento a conoscerla. iGemma inoltre racconterà della sua uscita in esterna con Leonardo, parlando anche di ...

