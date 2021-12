Uomini e Donne, ecco chi è il nuovo tronista! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante la registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, è stato annunciato il nuovo tronista. Il nome è stato rivelato poco dopo la scelta di Roberta Giusti ricaduta su Samuele Carniani. La ragazza ha infatti preferito quest’ultimo all’altro corteggiatore, Luca Salatino. Stando alle anticipazioni che ci sono state appena fornite dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, il nuovo tronista di Uomini e Donne sarebbe proprio Luca. Fino all’ultimo Roberta è apparsa molto indecisa sulla scelta, ricaduta alla fine su Samuele. Con la decisione di Maria De Filippi di metterlo sul trono, però, Salatino potrà continuare il suo percorso nel dating show alla ricerca della donna della sua vita. Attualmente, dunque, i tronisti di Uomini e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante la registrazione diavvenuta ieri, è stato annunciato iltronista. Il nome è stato rivelato poco dopo la scelta di Roberta Giusti ricaduta su Samuele Carniani. La ragazza ha infatti preferito quest’ultimo all’altro corteggiatore, Luca Salatino. Stando alle anticipazioni che ci sono state appena fornite dalla pagina Instagramclassicoeover, iltronista disarebbe proprio Luca. Fino all’ultimo Roberta è apparsa molto indecisa sulla scelta, ricaduta alla fine su Samuele. Con la decisione di Maria De Filippi di metterlo sul trono, però, Salatino potrà continuare il suo percorso nel dating show alla ricerca della donna della sua vita. Attualmente, dunque, i tronisti die ...

