Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista. Sorpresa! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e Donne: sappiamo che ieri, giovedì 16 dicembre, Roberta Ilaria Giusti ha “scelto” di uscire dalla trasmissione con Samuele Carniani. C’è già il nuovo tronista e la sua identità è un colpo di scena! Uomini e Donne: Luca Salatino sul Trono Ebbene sì: il nuovo tronista è proprio l’ex corteggiatore di Roberta, che lei non ha scelto! Il percorso finora intrapreso dal pugile – chef era iniziato molto bene, ma poi qualcosa è andato storto, anche perché la ragazza aveva iniziato ad interessarsi a Samuele. Aveva espresso il proprio scontento per l’atteggiamento di Luca, trovandolo arrogante e non rispondente alla persona che faceva per lei. Maria De Filippi, però, non ne ha fatto un dramma, tanto da offrirgli un nuovo ruolo a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 17 dicembre 2021): sappiamo che ieri, giovedì 16 dicembre, Roberta Ilaria Giusti ha “scelto” di uscire dalla trasmissione con Samuele Carniani. C’è già ile la sua identità è un colpo di scena!: Luca Salatino sul Trono Ebbene sì: ilè proprio l’ex corteggiatore di Roberta, che lei non ha scelto! Il percorso finora intrapreso dal pugile – chef era iniziato molto bene, ma poi qualcosa è andato storto, anche perché la ragazza aveva iniziato ad interessarsi a Samuele. Aveva espresso il proprio scontento per l’atteggiamento di Luca, trovandolo arrogante e non rispondente alla persona che faceva per lei. Maria De Filippi, però, non ne ha fatto un dramma, tanto da offrirgli unruolo a ...

