Uomini e Donne anticipazioni puntata 17 dicembre: Gemma e Leonardo si baciano, nuovo flirt per Marika (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si comincerà, ancora una volta, da Gemma Galgani. La donna sta conoscendo Leonardo e tra i due pare che le cose stiano andando piuttosto bene. Restando sempre in tema di trono over, invece, vedremo che Marika farà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17andrà in onda una nuovadi. In tale occasione vedremo che si comincerà, ancora una volta, daGalgani. La donna sta conoscendoe tra i due pare che le cose stiano andando piuttosto bene. Restando sempre in tema di trono over, invece, vedremo chefarà L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - lucia_vistamare : «Tutto il mondo è un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne solamente degli attori. Essi hanno le loro uscite… - PEPPE37569216 : riflettere, come comunità, sull'importanza della cultura e dell'educazione, e sulle donne e sugli uomini che, come… -