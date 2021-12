Uomini e Donne anticipazioni, presentato il nuovo tronista: è un volto noto del programma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Com’è noto ai più è stata registrata la scelta di Roberta Giusti, la tronista di Uomini e Donne che era arrivata alla fine con i corteggiatori Samuele Carniani e Luca Salatino. Del tutto imprevedibilmente, quest’ultimo non è stato la scelta come un po’ tutti i telespettatori pensavano. Ora che è libero, stando alle anticipazioni Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne.. Uomini e Donne, scandalo Andrea Nicole: Maria De Filippi sapeva già tutto? Si fa largo l'ipotesi che in realtà la conduttrice sapesse molto di più sul conto della tronista già qualche settimana fa ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Com’èai più è stata registrata la scelta di Roberta Giusti, ladiche era arrivata alla fine con i corteggiatori Samuele Carniani e Luca Salatino. Del tutto imprevedibilmente, quest’ultimo non è stato la scelta come un po’ tutti i telespettatori pensavano. Ora che è libero, stando alleLuca Salatino è ildi.., scandalo Andrea Nicole: Maria De Filippi sapeva già tutto? Si fa largo l'ipotesi che in realtà la conduttrice sapesse molto di più sul conto dellagià qualche settimana fa ...

