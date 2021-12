Uomini e Donne anticipazioni 17 dicembre: tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti arriva il primo bacio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gemma Galgani è ritornata nello studio di Uomini e Donne, dopo qualche giorno di pausa. La Dama torinese, infatti, partecipava alla registrazioni del fortunato dating show attraverso collegamento video, in quanto risultata positiva al Covid-19. Nel periodo d’assenza, comunque, la Dama torinese è riuscita a conoscere un nuovo Cavaliere, che l’ha colpita molto. Leonardo Bozzetti è arrivato nel dating show di Canale 5 proprio per corteggiare Gemma Galgani. I due hanno cominciato una piacevole conoscenza. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 17 dicembre, Gemma Galgani racconterà il primo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)è ritornata nello studio di, dopo qualche giorno di pausa. La Dama torinese, infatti, partecipava alla registrazioni del fortunato dating show attraverso collegamento video, in quanto risultata positiva al Covid-19. Nel periodo d’assenza, comunque, la Dama torinese è riuscita a conoscere un nuovo Cavaliere, che l’ha colpita molto.to nel dating show di Canale 5 proprio per corteggiare. I due hanno cominciato una piacevole conoscenza. A, secondo ledella puntata del 17racconterà il...

