Un’opera d’arte, l’abito di Penelope Cruz al MoMa di New York (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'attrice è stata premiata dal capo curatore del reparto cinematografico del museo della Grande Mela e per l'occasione ha indossato un modello della maison francese. Per crearlo sono servite più di settecento ore di lavoro. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'attrice è stata premiata dal capo curatore del reparto cinematografico del museo della Grande Mela e per l'occasione ha indossato un modello della maison francese. Per crearlo sono servite più di settecento ore di lavoro. L'articolo proviene da DireDonna.

