Un’opera d’arte | l’abito di Penelope Cruz al MoMa di New York

Protagonista indiscussa della quattordicesima edizione del Film Benefit 2021, che si è tenuta al MoMa di New York, è stata l'attrice Penelope Cruz, che all'evento, ospitato dalla maison Chanel sponsor della serata dal 2011, ha incantato tutti. Dopo la standing ovation per il suo ultimo film Madres Paralelas, la star è stata anche premiata da Rajendra Roy, capo curatore del reparto cinematografico del museo newYorkese. Vi raccomandiamo... Il capolavoro Chanel per Penélope Cruz Ma i riflettori non si sono accesi solo sulla musa di Pedro Almodóvar, ma anche sul suo incantevole abito gioiello. Un modello firmato Chanel di un profondo colore rosso e dalla texture marmorizzata: scollo a V e centinaia di cristalli contornati da ...

