Uno sciopero sprecato (Di venerdì 17 dicembre 2021) La giornata di ieri consegna all’Italia l’immagine di un sindacato rissoso, ma vivace, desideroso di mettere la sua forza corporativa al servizio di una battaglia utile per lo sviluppo del nostro paese. Il problema del sindacato, oggi più che mai, non è aggregare gli iscritti in qualche piazza d’Italia, ma è trasferire la sua potenza di fuoco in un qualche progetto in grado di contribuire più alla crescita economica del paese che alla crescita della popolarità di un qualche sindacalista. E dunque, finito lo sciopero, uno sciopero pacifico, ordinato, persino festoso, dove i leader dei sindacati hanno cercato in modo un po’ surreale di attaccare il governo senza attaccare il presidente del Consiglio, il tema per i sindacati resterà. E resterà anche alla luce del fatto che ciò che i sindacati avevano già ottenuto – un tavolo con il governo sul tema delle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) La giornata di ieri consegna all’Italia l’immagine di un sindacato rissoso, ma vivace, desideroso di mettere la sua forza corporativa al servizio di una battaglia utile per lo sviluppo del nostro paese. Il problema del sindacato, oggi più che mai, non è aggregare gli iscritti in qualche piazza d’Italia, ma è trasferire la sua potenza di fuoco in un qualche progetto in grado di contribuire più alla crescita economica del paese che alla crescita della popolarità di un qualche sindacalista. E dunque, finito lo, unopacifico, ordinato, persino festoso, dove i leader dei sindacati hanno cercato in modo un po’ surreale di attaccare il governo senza attaccare il presidente del Consiglio, il tema per i sindacati resterà. E resterà anche alla luce del fatto che ciò che i sindacati avevano già ottenuto – un tavolo con il governo sul tema delle ...

Advertising

marattin : Uno sciopero si rispetta sempre, perché del confronto con le parti sociali si nutre la democrazia. Ma uno sciopero… - matteosalvinimi : Siamo davanti a uno sciopero-farsa contro l’Italia e i lavoratori, la Cgil ci aiuti a ricostruire il Paese anziché bloccarlo. - marattin : Uno sciopero si rispetta, sempre. Tuttavia, è meglio che i lavoratori - nel decidere se aderire o no - si basino s… - Pietro_Rotundo : RT @FitCisl: Sospeso lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori portuali programmato per domani #17dicembre . Dopo un lungo confronto si è… - EtienneLorenza : RT @MarcoRizzoPC: Landini dice che lo #sciopero non è contro Draghi bensì contro i partiti che lo sostengono. Non gli hanno detto che tutti… -