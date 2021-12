Una Vita, anticipazioni 18 dicembre: i Quesada creano tensione alla festa di Marcos e Felicia. Genoveva rivela a Felipe di essere stata minacciata (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 18 dicembre: ecco cosa accadrà in questo lungo appuntamento con la telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 18 dicembre: Rosina fa da paciere tra Felicia e Susana Felicia è ancora offesa con Susana, ma Rosina persuade la Pasamàr a scusare la zia di Liberto. Genoveva continua a sospettare di Felipe ed è in ansia per l’ennesima minaccia ricevuta Genoveva non sta vivendo affatto un bel periodo. Teme sempre che Felipe stia fingendo di aver perso la memoria e inoltre ha ricevuto una lettera con gravi minacce (che com’è noto ai fan di “Una Vita“, non sono le prime). Jacinto e Servante fanno un nuovo “buco nell’acqua” Jacinto prepara nuove canzoni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una18: ecco cosa accadrà in questo lungo appuntamento con la telenovela spagnola. Una18: Rosina fa da paciere trae Susanaè ancora offesa con Susana, ma Rosina persuade la Pasamàr a scusare la zia di Liberto.continua a sospettare died è in ansia per l’ennesima minaccia ricevutanon sta vivendo affatto un bel periodo. Teme sempre chestia fingendo di aver perso la memoria e inoltre ha ricevuto una lettera con gravi minacce (che com’è noto ai fan di “Una“, non sono le prime). Jacinto e Servante fanno un nuovo “buco nell’acqua” Jacinto prepara nuove canzoni ...

