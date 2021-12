Una vita, anticipazioni 17 dicembre: Cesareo dà un ultimatum a Santiago (Di venerdì 17 dicembre 2021) Santiago potrebbe presto perdere l'unico complice che ha ad Acacias. Il giovane, infatti, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 17 dicembre, riceverà un ultimatum da Cesareo, il quale, gli intimerà di lasciare subito casa Dominguez. Nel frattempo, Marcos vieterà ad Anabel di frequentare Natalia mentre i Quesada si prepareranno per presentarsi a sorpresa alla festa di nozze di Marcos e Felicia. Infine, Antoñito farà arrabbiare Lolita restando tanto tempo fuori casa e Roberto chiederà a Ramon di aiutarlo ad ottenere un prestito. Una vita, trama 17 dicembre: Cesareo intima a Santiago di lasciare casa Dominguez Santiago ha rischiato di farsi scoprire da Jacinto, il quale ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021)potrebbe presto perdere l'unico complice che ha ad Acacias. Il giovane, infatti, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 17, riceverà unda, il quale, gli intimerà di lasciare subito casa Dominguez. Nel frattempo, Marcos vieterà ad Anabel di frequentare Natalia mentre i Quesada si prepareranno per presentarsi a sorpresa alla festa di nozze di Marcos e Felicia. Infine, Antoñito farà arrabbiare Lolita restando tanto tempo fuori casa e Roberto chiederà a Ramon di aiutarlo ad ottenere un prestito. Una, trama 17intima adi lasciare casa Dominguezha rischiato di farsi scoprire da Jacinto, il quale ...

