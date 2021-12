Una Scuola di Eccellenze da scoprire in un giorno di festa: l’Ipseoa “E. Gaglirdi” di Vibo Valentia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Domenica 19, dalle 11 alle 14, Open day per far visitare i laboratori di Cucina, di Pasticceria e Arte bianca, Sala e bar, di Chimica e Scienze di alimentazione, e degustare i prodotti preparati dagli studenti. Una domenica speciale da vivere nella sede dell’Ipseoa “E.Gagliardi” di Vibo Valentia e degustare i prodotti prepararti dagli studenti offerti nel buffet. L’istituto sarà aperto dalle 11 alle 14 e gli ospiti potranno visitare i laboratori, le aule e gli uffici, vivere il clima natalizio insieme a studenti, docenti e personale scolastico e scoprire una Scuola che ha tante potenzialità nei settori fondamentali dell’economia del territorio, agricoltura, ristorazione e turismo. Si pensi soltanto all’importanza dei prodotti tipici e delle colture tradizionali. Nel corso di questi ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 17 dicembre 2021) Domenica 19, dalle 11 alle 14, Open day per far visitare i laboratori di Cucina, di Pasticceria e Arte bianca, Sala e bar, di Chimica e Scienze di alimentazione, e degustare i prodotti preparati dagli studenti. Una domenica speciale da vivere nella sede del“E.Gagliardi” die degustare i prodotti prepararti dagli studenti offerti nel buffet. L’istituto sarà aperto dalle 11 alle 14 e gli ospiti potranno visitare i laboratori, le aule e gli uffici, vivere il clima natalizio insieme a studenti, docenti e personale scolastico eunache ha tante potenzialità nei settori fondamentali dell’economia del territorio, agricoltura, ristorazione e turismo. Si pensi soltanto all’importanza dei prodotti tipici e delle colture tradizionali. Nel corso di questi ...

