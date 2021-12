“Una notte da leoni”, stasera il film di Todd Phillips (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alle ore 21:04 di questa sera, sul canale 20 di Mediaset “Una notte da leoni” del regista Todd Phillips. La commedia statunitense era uscita nelle sale cinematografiche nel 2009 ed ha riscontrato l’entusiasmo mondiale del pubblico. “Una notte da leoni”, recensione Quattro amici raggiungono Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato di Doug. Dopo avere trascorso una notte folle, Phil, Alan e Stu non ricordano nulla ed il promesso sposo è introvabile. Si tratta di un film dalle scene e dalle dinamiche esilaranti, che lasciano il pubblico incuriosito e divertito. Tra i protagonisti si concretizzano situazioni tra comicità ed assurdità, di fatto gli elementi che strutturano il successo dell’opera. Ma il tempo sfugge di mano, i tre giovani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alle ore 21:04 di questa sera, sul canale 20 di Mediaset “Unada” del regista. La commedia statunitense era uscita nelle sale cinematografiche nel 2009 ed ha riscontrato l’entusiasmo mondiale del pubblico. “Unada”, recensione Quattro amici raggiungono Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato di Doug. Dopo avere trascorso unafolle, Phil, Alan e Stu non ricordano nulla ed il promesso sposo è introvabile. Si tratta di undalle scene e dalle dinamiche esilaranti, che lasciano il pubblico incuriosito e divertito. Tra i protagonisti si concretizzano situazioni tra comicità ed assurdità, di fatto gli elementi che strutturano il successo dell’opera. Ma il tempo sfugge di mano, i tre giovani ...

