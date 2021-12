«Una bufera virale colpirà gli Usa» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il coronavirus colpirà milioni di americani, è l’allarme lanciato da Michael Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota: «Stiamo davvero per sperimentare una bufera di neve virale». I ricoveri sono già in aumento con l’inizio delle festività natalizie, e segnali di preoccupazione arrivano da diverse parti: New Orleans richiederà il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni per entrare nelle scuole pubbliche, nei ristoranti o per altre attività; college e università stanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il coronavirusmilioni di americani, è l’allarme lanciato da Michael Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy presso l’Università del Minnesota: «Stiamo davvero per sperimentare unadi neve». I ricoveri sono già in aumento con l’inizio delle festività natalizie, e segnali di preoccupazione arrivano da diverse parti: New Orleans richiederà il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni per entrare nelle scuole pubbliche, nei ristoranti o per altre attività; college e università stanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

