Un Posto al Sole, trame al 24 dicembre: Storia finita tra Clara e Patrizio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre. Otello arriva per sostenere Silvia mentre Rossella e Michele sono pronti a partire. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 20 al 24 dicembre. Otello torna e subito si mette a supporto di Silvia, in maniera un po’ troppo Leggi su 2anews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unal, anticipazioni dal 20 al 24. Otello arriva per sostenere Silvia mentre Rossella e Michele sono pronti a partire. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Unal, dal 20 al 24. Otello torna e subito si mette a supporto di Silvia, in maniera un po’ troppo

Advertising

ektorcode : @INFOGF22 @BELLIPRODUCTION Però che viscido Biagio.Ormai la sta plagiando con mille complimenti e con la scusa dell… - scastaldi9 : RT @PasqualeTotaro: Regalami un angolo della tua anima,quelloin fondo al corridoio,dietro all'ascensore per il tuo cuore.Non li voglio tene… - AnnaRDelorenzo : RT @PasqualeTotaro: Regalami un angolo della tua anima,quelloin fondo al corridoio,dietro all'ascensore per il tuo cuore.Non li voglio tene… - Mercurimc : RT @PasqualeTotaro: Regalami un angolo della tua anima,quelloin fondo al corridoio,dietro all'ascensore per il tuo cuore.Non li voglio tene… - Matt80800 : RT @Vale41229116: Soleil: 'Miriana commenta solo per andarmi contro' 'se hai qualcosa da dirmi vieni e ne parli con me' Sole che ha rimess… -