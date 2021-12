Un Posto al Sole, anticipazioni 20 dicembre: Michele va a Milano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 20 dicembre: Michele decide di salire a Milano per lavoro lasciando Silvia da sola. Michele osserva Silvia da lontano (via screenshot)Clara ha deciso di lasciare Patrizio proprio in prossimità delle feste natalizie. Un duro colpo per il giovane chef che non sa proprio come reagire alla decisione della sua ragazza. Inoltre, il ragazzo non ha idea che il tutto abbia avuto origine da un confronto tra lei ed Ornella. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, è tempo di decisioni difficili in casa di Michele e Silvia. Le vacanze si avvicinano e potrebbero riservare molte novità per tutti gli inquilini della casa. Cosa deciderà di fare il giornalista? Rossella ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unaldella puntata di lunedì 20decide di salire aper lavoro lasciando Silvia da sola.osserva Silvia da lontano (via screenshot)Clara ha deciso di lasciare Patrizio proprio in prossimità delle feste natalizie. Un duro colpo per il giovane chef che non sa proprio come reagire alla decisione della sua ragazza. Inoltre, il ragazzo non ha idea che il tutto abbia avuto origine da un confronto tra lei ed Ornella. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, è tempo di decisioni difficili in casa die Silvia. Le vacanze si avvicinano e potrebbero riservare molte novità per tutti gli inquilini della casa. Cosa deciderà di fare il giornalista? Rossella ...

