Un nuovo satellite per la costellazione italiana Cosmo SkyMed

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il secondodelladi seconda generazione è pronto alla partenza, presentato presso lo stabilimento romano di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), al ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao. Insieme a lui il presidente dell’Agenzia spaziale(Asi), Giorgio Saccoccia e l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. Ora, ilè in attesa di lasciare il Cento integrazione satelliti di Thales Alenia Space per essere inviato alla base di lancio di Space X a Cape Canaveral, da dove raggiungerà l’orbita.La Constellation ofs for the ...

... a Cape Canaveral, da dove verrà lanciato per raggiungere in orbita il primo della nuova generazione lanciato a dicembre 2019. Alla visita di Colao alla joint venture tra Thales (67%) e ... Un team internazionale di ricercatori guidati dall'Università di Tokyo ha scoperto la presenza di numerose strutture filamentose fino a ora sconosciute sul bordo della nostra galassia: residui stellar ... L'Italia e' pronta ad affrontare le nuove sfide dello spazio che annunciano 'la quinta rivoluzione industriale della storia contemporanea', come ...