Un messaggio vocale come Virus | questa è la nuova e temibile truffa bancaria che vi svuota il conto

Attenzione ciurma, ennesima truffa, su Whatsapp, e questa volta non è un semplice messaggio con un link da aprire. Bensì, centra un messaggio vocale. Whatsapp e la truffa vocale – Computermagazine.itOrmai le nostre giornate sono riempite dalle truffe telematiche, sempre più diffuse e ogni giorno migliorano, trovano particolari che le rendono migliori e danno quel non so che di fiducia che tende ad ingannare: vengono infatti ricercati sempre nuovi modi per indurre le persone a cascare nella rete dell'inganno, che spesso incappano in banali errori di distrazione e cliccano dove non dovrebbero (come ad esempio un link a fine messaggio), innescando così il meccanismo di truffa progettato dai ladri. E addio dati personali.

