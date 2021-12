Un grosso ragno interrompe la conferenza stampa della ministra della Salute del Queensland: lei reagisce così – Video (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un grosso ragno ha interrotto la conferenza stampa della ministra della Salute del Queensland, in Australia, Yvette D’Ath. L’esemplare ha iniziato ad arrampicarsi sui suoi vestiti e la politica è stata avvertita dai presenti: “Abbiamo il Covid e abbiamo i ragni ‘cacciatori'”, ha cercato di sdrammatizzare la ministra. D’Ath ha dovuto interrompere l’intervento affinché le persone intorno a lei potessero allontanare il grosso insetto della famiglia dei Sparassidae. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unha interrotto ladel, in Australia, Yvette D’Ath. L’esemplare ha iniziato ad arrampicarsi sui suoi vestiti e la politica è stata avvertita dai presenti: “Abbiamo il Covid e abbiamo i ragni ‘cacciatori'”, ha cercato di sdrammatizzare la. D’Ath ha dovutore l’intervento affinché le persone intorno a lei potessero allontanare ilinsettofamiglia dei Sparassidae. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Un grosso ragno interrompe la conferenza stampa della ministra della Salute del Queensland: lei reagisce così – Vid… - EItonMcCartney : RT @Mestruat: @xGaBollo In teoria quando fa sesso con la compagna dovrebbe trasformarla in donna ragno. Grosso buco nella trama @EItonMcCar… - Mestruat : @xGaBollo In teoria quando fa sesso con la compagna dovrebbe trasformarla in donna ragno. Grosso buco nella trama @EItonMcCartney - RwondoNaples : @AndreaC_1998_ Errore grosso come la fronte di Luciano Spalletti da Certaldo... mai crederci, possibile che dopo 4/… - Atypicamente : Ho scoperto il letto di Figlio Minore e c’era un ragno grosso che ha cominciato a correre, sono riuscita a cacciarl… -