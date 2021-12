'Un dolore straziante': Deborah Compagnoni piange il fratello ucciso da una valanga (Di venerdì 17 dicembre 2021) Jacopo Compagnoni , fratello della campionessa di sci Deborah, è morto dopo esser stato travolto da una valanga . Il 16 dicembre la guida alpina di 40 anni stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Jacopodella campionessa di sci, è morto dopo esser stato travolto da una. Il 16 dicembre la guida alpina di 40 anni stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal ...

Advertising

LaStampa : Il “dolore straziante” di Deborah Compagnoni: “Mio fratello Jacopo, uomo e papà speciale delle sue adorate bimbe. L… - apetrazzuolo : LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' - napolimagazine : LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? 'La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un pa… - infoitinterno : Deborah Compagnoni in lacrime per la morte del fratello: 'Dolore straziante' -