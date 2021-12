“Un dolce segreto”. Eleonora Daniele, la notizia (rubata) con tanto di foto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo essere diventata mamma a 44 anni, a distanza di oltre un anno, Eleonora Daniele potrebbe aspettare il secondo bebè. Bisogna ricordare che, nel corso di numerose interviste rilasciate nei mesi, non aveva affatto nascosto il forte desiderio di una seconda maternità. Secondo Gente quel sogno potrebbe essere già realtà. Nel maggio del 2020, nel pieno della prima drammatica fase dell’emergenza sanitaria, è venuta al mondo la piccola Carlotta. Si tratta del frutto nato dall’amore tra Eleonora Daniele e l’imprenditore Giulio Tassoni, i due sono convolati a nozze nel 2019 e, attualmente, potrebbero già essere in attesa del loro secondogenito. Eleonora Daniele di nuovo incinta? Il gossip Secondo il famoso periodico di gossip, Eleonora Daniele ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo essere diventata mamma a 44 anni, a distanza di oltre un anno,potrebbe aspettare il secondo bebè. Bisogna ricordare che, nel corso di numerose interviste rilasciate nei mesi, non aveva affatto nascosto il forte desiderio di una seconda maternità. Secondo Gente quel sogno potrebbe essere già realtà. Nel maggio del 2020, nel pieno della prima drammatica fase dell’emergenza sanitaria, è venuta al mondo la piccola Carlotta. Si tratta del frutto nato dall’amore trae l’imprenditore Giulio Tassoni, i due sono convolati a nozze nel 2019 e, attualmente, potrebbero già essere in attesa del loro secondogenito.di nuovo incinta? Il gossip Secondo il famoso periodico di gossip,...

Advertising

L0nely134340 : @syublimeyoongi sono io che ho creato il dolce Stil novo e ho creato Dante ma la gente non è ancora pronta per ques… - xzainsmile_ : @CremoniniCesare Il segreto di Colibrì è la rara ma straordinaria capacità di saper far parlare il cuore. Il suo li… - giovann30980358 : @BenassiLadies Il mio paesello è Alcamo(TP) adagiata su una dolce collina,zona piena di vigneti e uliveti . A 4km d… - Barabba1 : Un dolce piacentino particolare, lo faceva la mia nonna con sua sorella il nome mi sfugge, ma era a Base di mascarp… - sacvofano : ripropongo per dire che immagino pierspollon nuovo dolce love interest di simone, nuovo prof di teatro insieme a no… -