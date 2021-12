(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Undiildialzia Aya. E' la conseguenza principaledecisione del Tribunale dei Minori di Milano che, per la prima volta da quando è in corso la contesa tra i due ramifamiglia per l'affido del piccolo sopravvissuto all'incidente del Mottarone, si rivolge a qualcuno fuori dall'ambito domestico segnato da cruente divisioni. Decisione "nell'interesse del bambino" "L'elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all'iniziale nomina del tutore, ha reso necessaria l'individuazione di un soggetto terzo visto che la contesa parentale insorta indubbiamente contribuisce a complicare ogni scelta personale, relazionale, economica ed educativa che dovrà essere ...

Advertising

sulsitodisimone : Un avvocato di Monza gestirà il patrimonio di Eitan al posto della zia - telodogratis : Un avvocato di Monza gestirà il patrimonio di Eitan al posto della zia - giorgio704 : In questo paese è tutta questione di soldi, ma io mi chiedo perché questo avvocato di Monza? Sarà amico o parente d… - ServiziSolenero : @carlo_taormina Non c’è razzismo ma un sport traviato e schifosamente prezzolato. Avvocato si ricorda lo scandalo a… -

Ultime Notizie dalla rete : avvocato Monza

AGI - Undigestirà il patrimonio di Eitan al posto della zia Aya. E' la conseguenza principale della decisione del Tribunale dei Minori di Milano che, per la prima volta da quando è in corso la ...... i l minore è temporaneamente collocato presso la zia Aya Biran ma il tutore legale non sarà più la zia, bensì è un professionista terzo, in particolare undi. La decisione è stata ...La decisione del Tribunale dei Minori di Milano "vista l'elevatissima conflittualità" che ha segnato i mesi dopo l'incidente in cui il bambino sopravvissuto all'incidente del Mottarone ha perso i geni ...A causa della conflittualità elevata tra le due famiglie il Tribunale per i minori ha stabilito che il tutore legale sarà un professionista terzo, un avvocato e non più la zia paterna ...