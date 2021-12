Un asse italo-canadese sull’intelligenza artificiale. Parla l’amb. Ferrari (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Italia e Canada condividono priorità, posizioni ed interessi su molti temi globali e regionali e collaborano proficuamente in numerosi consessi internazionali, incluse le Nazioni Unite, il G7, il G20 e la Nato”, racconta Andrea Ferrari, ambasciatore d’Italia a Ottawa, a Formiche.net in vista della XIV Conferenza degli ambasciatori, un appuntamento di coordinamento della diplomazia italiana. “Agli eccellenti rapporti bilaterali tra i due Paesi contribuisce la presenza di una vasta e dinamica comunità di italo-canadesi, impegnata attivamente in ambito culturale, sociale, economico e politico”, continua. Sono ampi gli scambi tra imprenditori, studenti e ricercatori tra le due sponde dell’Atlantico, che danno vita a innovative opportunità commerciali e partnership. “Italia e Canada presentano economie complementari e un tessuto economico spesso simile, ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Italia e Canada condividono priorità, posizioni ed interessi su molti temi globali e regionali e collaborano proficuamente in numerosi consessi internazionali, incluse le Nazioni Unite, il G7, il G20 e la Nato”, racconta Andrea, ambasciatore d’Italia a Ottawa, a Formiche.net in vista della XIV Conferenza degli ambasciatori, un appuntamento di coordinamento della diplomazia italiana. “Agli eccellenti rapporti bilaterali tra i due Paesi contribuisce la presenza di una vasta e dinamica comunità di-canadesi, impegnata attivamente in ambito culturale, sociale, economico e politico”, continua. Sono ampi gli scambi tra imprenditori, studenti e ricercatori tra le due sponde dell’Atlantico, che danno vita a innovative opportunità commerciali e partnership. “Italia e Canada presentano economie complementari e un tessuto economico spesso simile, ...

