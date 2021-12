Un Amore di famiglia, a Palazzo Fondi la presentazione del polo educativo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Insegnare significa offrire competenze e conoscenze, ma anche e soprattutto curare lo sviluppo emozionale e armonico della persona. I bambini vengono seguiti nell’intero percorso di apprendimento: dalla culla all’approccio con il mondo del lavoro. “Crediamo nel Life Long Learning e nella massima eduardiana per cui sul palcoscenico della vita “gli esami non finiscono mai”, spiegano i fondatori del polo. Il progetto sarà presentato domenica 19 dicembre a Palazzo Fondi attraverso un open day. Dalle ore 10 alle ore 13:30 e dalle ore 16 alle ore 19 si articoleranno diversi momenti, scanditi da laboratori che rappresenteranno parte della vasta e variegata offerta didattica e formativa del polo. Oltre a poter incontrare i docenti e a toccare con mano le diverse attività in cui ogni giorno i bambini vengono coinvolti, durante ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Insegnare significa offrire competenze e conoscenze, ma anche e soprattutto curare lo sviluppo emozionale e armonico della persona. I bambini vengono seguiti nell’intero percorso di apprendimento: dalla culla all’approccio con il mondo del lavoro. “Crediamo nel Life Long Learning e nella massima eduardiana per cui sul palcoscenico della vita “gli esami non finiscono mai”, spiegano i fondatori del. Il progetto sarà presentato domenica 19 dicembre aattraverso un open day. Dalle ore 10 alle ore 13:30 e dalle ore 16 alle ore 19 si articoleranno diversi momenti, scanditi da laboratori che rappresenteranno parte della vasta e variegata offerta didattica e formativa del. Oltre a poter incontrare i docenti e a toccare con mano le diverse attività in cui ogni giorno i bambini vengono coinvolti, durante ...

