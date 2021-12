Un 73enne ha ridotto in fin di vita l' ex moglie a sprangate

Leggi su agi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Undi Fondi è stato arrestato per aver picchiato la sua excon una spranga di ferro. La polizia, accorsa nella periferia della cittadina dopo una segnalazione di una violenta lite, ha trovato la donna gravemente ferita - già soccorsa dagli operatori del 118 - e l'uomo in evidente stato confusionale. La donna, ricoverata in gravissime condizioni prima nell'ospedale di Terracina e poi trasferita a Roma in eliambulanza, ha raccontato di essere stata percossa con una spranga dopo l'ennesima lite con l'ex coniuge ritrovata presso il luogo dell'aggressione. L'autore del gesto è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia e trasferito in prigione.