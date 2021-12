Ultime Notizie Serie A: Eriksen, addio Inter. Parlano Allegri, Gravina e Gasperini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.00 – UFFICIALE L’Inter ed Eriksen si separano: il comunicato della rescissione – L’Inter ha comunicato la rescissione ufficiale del contratto di Christian Eriksen con il club nerazzurro. Il comunicato Ore 15.30 – Inter, Bastoni: «Sogni? Confermare lo scudetto e poi la Champions» – Le parole a tutto campo del difensore dell’Inter e della Nazionale azzurra. Le dichiarazioni Ore 15.00 – Juventus, Dybala stop dai medici: ecco quando sarà il suo rientro – C’è una novità sull’argentino in vista della partita tra Bologna e Juve. La notizia Ore 14.30 – Playoff Serie A, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 16.00 – UFFICIALE L’edsi separano: il comunicato della rescissione – L’ha comunicato la rescissione ufficiale del contratto di Christiancon il club nerazzurro. Il comunicato Ore 15.30 –, Bastoni: «Sogni? Confermare lo scudetto e poi la Champions» – Le parole a tutto campo del difensore dell’e della Nazionale azzurra. Le dichiarazioni Ore 15.00 – Juventus, Dybala stop dai medici: ecco quando sarà il suo rientro – C’è una novità sull’argentino in vista della partita tra Bologna e Juve. La notizia Ore 14.30 – PlayoffA, ...

