Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 15:10 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 17 dicembre Buon pomeriggio dalla stazione alla microfono Giuliano Ferrigno cronache nel primo piano andiamo a Foggia i corpi carbonizzati di un bambino di 2 anni di una bambina di quattro sono stati trovati nelle baracche del campo nomadi a Stornara avvolte dalle fiamme divampate questa mattina attorno alle 9 sul posto i vigili del fuoco a causare il rogo Probabilmente un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l’olio nelle prime testimonianze di bambini sarebbero morti nel sonno Il padre era andata a lavorare in campagna Mentre la mamma era andata in bagno quando è tornata trovato la barca in fiamme iniziando a volte anche altri due case di fortuna adiacenti addossate alla prima che sono andati ugualmente distrutte ma fortunatamente non c’era nessuno le altre baracche improvvisate del campo non sono state ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)dailynews radiogiornale venerdì 17 dicembre Buon pomeriggio dalla stazione alla microfono Giuliano Ferrigno cronache nel primo piano andiamo a Foggia i corpi carbonizzati di un bambino di 2 anni di una bambina di quattro sono stati trovati nelle baracche del campo nomadi a Stornara avvolte dalle fiamme divampate questa mattina attorno alle 9 sul posto i vigili del fuoco a causare il rogo Probabilmente un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l’olio nelle prime testimonianze di bambini sarebbero morti nel sonno Il padre era andata a lavorare in campagna Mentre la mamma era andata in bagno quando è tornata trovato la barca in fiamme iniziando a volte anche altri due case di fortuna adiacenti addossate alla prima che sono andati ugualmente distrutte ma fortunatamente non c’era nessuno le altre baracche improvvisate del campo non sono state ...

