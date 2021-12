Ufficiale la Xiaomi TV Stick 4K, che sfida l’Amazon Fire TV 4K Max (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle ultime ore il produttore cinese ha reso Ufficiale la nuova Xiaomi TV Stick 4K e con essa sono giunte anche interessanti miglioramenti. Iniziamo col dire che il primo “cambiamento” è stato apportato proprio al nome: infatti, rispetto ai vecchi modelli Mi Box S o Mi TV Stick, possiamo notare che manca la sigla Mi. Per quanto riguarda il design, come è possibile vedere in foto, la nuova chiavetta del produttore cinese è del tutto uguale al precedente modello, con bordi arrotondati, finiture opache e nitide, il logo Xiaomi ben visibile sul retro (che va a sostituire la sigla Mi). Lo stesso telecomando rimane pressoché simile al precedente, sfoggiando due tasti per consentire il collegamento diretto alle piattaforme Netflix e Prime Video oltre al tasto per l’attivazione dell’assistente ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle ultime ore il produttore cinese ha resola nuovaTV4K e con essa sono giunte anche interessanti miglioramenti. Iniziamo col dire che il primo “cambiamento” è stato apportato proprio al nome: infatti, rispetto ai vecchi modelli Mi Box S o Mi TV, possiamo notare che manca la sigla Mi. Per quanto riguarda il design, come è possibile vedere in foto, la nuova chiavetta del produttore cinese è del tutto uguale al precedente modello, con bordi arrotondati, finiture opache e nitide, il logoben visibile sul retro (che va a sostituire la sigla Mi). Lo stesso telecomando rimane pressoché simile al precedente, sfoggiando due tasti per consentire il collegamento diretto alle piattaforme Netflix e Prime Video oltre al tasto per l’attivazione dell’assistente ...

