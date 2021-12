Ufficiale, il ct annuncia le dimissioni: i dettagli! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luis Van Gaal alla guida degli orange per la terza volta, in occasione della conferenza stampa successiva al sorteggio di Nations League ha fornito importanti notizie sul proprio futuro. L’allenatore della nazionale olandese ha annunciato le sue dimissioni da commissario tecnico della nazionale dopo i prossimi mondiali in Qatar. Dunque, cominceranno a breve i casting per nominare il nuovo allenatore dell’Olanda. Louis Van Gaal, OlandaNel frattempo Van Gaal cercherà di portare quanto più in alto è possibile la sua nazionale al prossimo mondiale. Una bella storia quella tra il tecnico e la nazionale olandese che sembra destinata a concludersi definitivamente tra circa un anno. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luis Van Gaal alla guida degli orange per la terza volta, in occasione della conferenza stampa successiva al sorteggio di Nations League ha fornito importanti notizie sul proprio futuro. L’allenatore della nazionale olandese hato le sueda commissario tecnico della nazionale dopo i prossimi mondiali in Qatar. Dunque, cominceranno a breve i casting per nominare il nuovo allenatore dell’Olanda. Louis Van Gaal, OlandaNel frattempo Van Gaal cercherà di portare quanto più in alto è possibile la sua nazionale al prossimo mondiale. Una bella storia quella tra il tecnico e la nazionale olandese che sembra destinata a concludersi definitivamente tra circa un anno.

