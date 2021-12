UFFICIALE – Coppa Italia | quando si giocherà Napoli-Fiorentina

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Oltre le prime quattro giornate di campionato, la Lega Serie A ha comunicato anche gli orari e le date degli ottavi di finale di. Ilscenderà in campo il 12 gennaio alle 17:30, ospitando la. La sfida con la Viola sarà disponibile alla visione in chiaro su1 e varrà un posto ai quarti di finale: sia ottavi che quarti, come da regolamento, infatti, saranno disputati in gara unica. In caso di parità, si andrà prima ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori. La semifinale, invece, sarà giocata sui 90 minuti, con gara di andata e ritorno, e conterà anche la regola dei gol in trasferta. La finale, infine, sarà a gara unica sul campo di gioco dello Stadio Olimpico di Roma.