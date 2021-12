UE: OLTRE 3MILIONI DI REAZIONI AVVERSE DA VACCINI COVID, 32MILA MORTI (Di venerdì 17 dicembre 2021) ORIGINAL ENGLISH VERSION Il database europeo (paesi EEA e non EEA) delle segnalazioni di sospette REAZIONI ai farmaci è EudraVigilance, verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e ora sta segnalando 32.649 decessi e 3.003.296 feriti, a seguito delle iniezioni di COVID-19. Health Impact News, media online che ha elaborato i conteggi (link a fondo … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) ORIGINAL ENGLISH VERSION Il database europeo (paesi EEA e non EEA) delle segnalazioni di sospetteai farmaci è EudraVigilance, verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e ora sta segnalando 32.649 decessi e 3.003.296 feriti, a seguito delle iniezioni di-19. Health Impact News, media online che ha elaborato i conteggi (link a fondo … proviene da Database Italia.

