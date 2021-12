(Di venerdì 17 dicembre 2021) ORIGINAL ENGLISH VERSION Il database europeo (paesi EEA e non EEA) delle segnalazioni di sospetteai farmaci è EudraVigilance, verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e ora sta segnalando 32.649 decessi e 3.003.296 feriti, a seguito delle iniezioni di-19. Health Impact News, media online che ha elaborato i conteggi (link a fondo … proviene da Database Italia.

Advertising

giorgiazitelli : UE: OLTRE 3MILIONI DI REAZIONI AVVERSE DA VACCINI COVID, 32MILA MORTI - Database Italia - Adrien_Zucchero : UE: OLTRE 3MILIONI DI REAZIONI AVVERSE DA VACCINI COVID, 32MILA MORTI - Database Italia - DOC7314 : RT @Itsmylifemusic1: UE: OLTRE 3MILIONI DI REAZIONI AVVERSE DA VACCINI COVID, 32MILA MORTI - senzasinistra : #Uk: ieri 78.610 nuovi casi #Covid su un totale di oltre 1,3milioni di #tamponi. #Italia 697.740 tamponi e 29.000… - BesouroKangal : RT @VinceFerretti: UE: OLTRE 3MILIONI DI REAZIONI AVVERSE DA VACCINI COVID, 32MILA MORTI -

Ultime Notizie dalla rete : OLTRE 3MILIONI

Prima Brescia

Ha inoltre aperto una branch dell'ufficio dedicata alla stesura di progetti Erasmus+ vincendodi Euro di fondi per finanziare i ritiri all'estero di giovani sportivi professionisti. ...Complessivamente sono invece 7milioni 167mila 655 le dosi inoculate in tutto il territorio regionale che portano la soglia delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale a138mila 361,...Interi isolati sono stati rasi al suolo da venti fino a 195 chilometri orari: corsa contro il tempo per cercare i dispersi ...Oltre 3 milioni di euro per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e la difesa del territorio del Comune della Spezia. É quanto approvato da Regione Liguria sulla base degli in ...