Uccisa davanti al figlio l' attrice Tania Mendoza | interpertò il film La Regina del sud

Advertising

telodogratis : Uccisa davanti al figlio l’attrice messicana de “La Regina del Sud” - _DAGOSPIA_ : LA REALTA’ E’ PEGGIO DI UNA FICTION- UCCISA TANIA MENDOZA,L'ATTRICE CHE INTERPRETÒ LA 1°VERSIONE DEL… - infoitcultura : Tania Mendoza: l'attrice uccisa davanti al figlio 11enne - Ck12 Giornale - infoitcultura : “Uccisa davanti a suo figlio”. La famosa attrice morta in strada. Spunta un terribile sospetto - girasol44247939 : RT @Animalistiitaly: #Pilù è stata uccisa nel 2015, Foco, il suo assassino, non ha ancora scontato un giorno di carcere. Pretendiamo una #c… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa davanti

Agenzia ANSA

Dai narcos al cinema ai killer nella realtà. E' la drammatica fine dell'attrice e modella messicana Tania Mendoza ,martedì pomeriggio a colpi d'arma da fuoco a Cuernavaca, nel Messico centrale, sotto gli occhi del figlio . Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la 42enne, che aveva recitato nel film ......innocente di mafiail 16 marzo 2011. Come noto, Giuseppe Mizzi, padre premuroso e marito esemplare, dedito alla famiglia e al lavoro, fu brutalmente assassinato, all'età di 39 anni,...La cantante e attrice de “La Reina del Sur”, Tania Mendoza, 35 anni, è stata uccisa con quattro pallottole al petto esplosi da due sicari mentre assisteva all’allenamento di calcio del figlio di 11 an ...Il Palermo si prepara a ricevere il Bari capolista. Un turno difficile per i rosanero che, reduci dalla sconfitta nel derby, hanno rallentato la corsa al vertice della classifica distante adesso otto ...