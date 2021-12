Turchia chiede a Netflix di rimuovere serie per ' immoralità'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Consiglio per la Radio e la Televisione di(Rtuk) ha multatoa causa di contenuti ritenuti immorali nellaspagnola "Donde caben dos" ('Non c'è due senza... ' il titolo ...

Advertising

DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: #Erdogan chiede ai suoi cittadini di fidarsi del nuovo modello economico che sta attuando,ma la lira è sempre più debo… - Anna3006maria : RT @MarianoGiustino: #Erdogan chiede ai suoi cittadini di fidarsi del nuovo modello economico che sta attuando,ma la lira è sempre più debo… - KikiBenigno : RT @MarianoGiustino: #Erdogan chiede ai suoi cittadini di fidarsi del nuovo modello economico che sta attuando,ma la lira è sempre più debo… - MarianoGiustino : #Erdogan chiede ai suoi cittadini di fidarsi del nuovo modello economico che sta attuando,ma la lira è sempre più d… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia chiede

Il Sole 24 ORE

Il Consiglio per la Radio e la Televisione di(Rtuk) ha multato Netflix a causa di contenuti ritenuti immorali nella serie spagnola "Donde caben dos" ('Non c'è due senza... ' il titolo italiano) di cui è stata chiesta la rimozione. ...... fra cui il "ricorso davanti alla Commissione per il Controllo degli Archivi", maanche di "... Una buona parte delle richieste viene dalla Cina, dalla Russia, dal Kazakistan e dalla, che ...Il Consiglio per la Radio e la Televisione di Turchia (Rtuk) ha multato Netflix a causa di contenuti ritenuti immorali nella serie spagnola "Donde caben dos" ('Non c'è due senza... ' il titolo italian ...Il Comune stanzia 10.000 euro per convincere gli abitanti delle case popolari Critiche dall’opposizione: «Spreco di soldi pubblici, basta con i rendering...» ...