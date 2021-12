Trieste, operaio morto al porto: quinto decesso sul lavoro in due giorni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al porto di Trieste un operaio è rimasto schiacciato da una gru. Era dipendente di una ditta esterna: indetto lo sciopero generale Le parole ormai si consumano, sono sempre le stesse mentre le tragedia continuano quotidianamente. Oggi in Italia si è registrato un altro morto sul luogo del lavoro, nel porto di Trieste. Erano le 10 di questa mattina, venerdì 17 dicembre. porto di Trieste (Getty Images)Il tragico fatto è avvenuto nella zona del Molo Terzo, fuori al terminal, in un’area adiacente. Il braccio meccanico di una gru si è piegato in due, schiacciando la vittima. Appena si è diffusa la notizia i sindacati hanno immediatamente incorciato le braccia, dalle ore 12 di oggi. Una mattanza che purtroppo non conosce ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aldiunè rimasto schiacciato da una gru. Era dipendente di una ditta esterna: indetto lo sciopero generale Le parole ormai si consumano, sono sempre le stesse mentre le tragedia continuano quotidianamente. Oggi in Italia si è registrato un altrosul luogo del, neldi. Erano le 10 di questa mattina, venerdì 17 dicembre.di(Getty Images)Il tragico fatto è avvenuto nella zona del Molo Terzo, fuori al terminal, in un’area adiacente. Il braccio meccanico di una gru si è piegato in due, schiacciando la vittima. Appena si è diffusa la notizia i sindacati hanno immediatamente incorciato le braccia, dalle ore 12 di oggi. Una mattanza che purtroppo non conosce ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto al Porto vecchio di Trieste, schiacciato sotto una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 n… - repubblica : Incidenti sul lavoro, un altro morto: a Trieste operaio schiacciato da una gru. Sindacati: 'fatto gravissimo. In sc… - ChiranAngelgela : Daniele Zacchetti, 58 anni, è l'operaio morto oggi schiacciato da una gru, al Porto Vecchio di Trieste.… - AppostaMi : RT @CommentoRimosso: Operaio di 58 anni muore sul lavoro al Porto Vecchio di #Trieste Ultimi morti sul lavoro 55, 58, 59, 60, 66 anni - trilly153 : RT @mariocipriani1: è come in guerra... un operaio del porto di #Trieste muore schiacciato da una gru verrà il giorno che queste morti, che… -