Trieste | operaio 60enne muore schiacciato da una gru al Porto vecchio

Leggi su rainews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L'incidente sul lavoro è avvenuto in mattinata, l'uomo è stato colpito da un braccio meccanico: l'lavorava per una ditta non portuale incaricata dello smontaggio delle gru. Usb, Cgil, Cisl e Uil proclamano uno sciopero generale dalle 12 per tutta la giornata