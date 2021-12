Treviglio | farmacista fa la 3° dose di vaccino | ma le scade il Green pass Multa da 400 euro al bar

Advertising

SocialeDestra : Vaccino Treviglio, alla farmacista Patrizia Siliprandi scade il green pass al bar: 400 euro di multa subito dopo la… - Vale339Vale : RT @HoaraBorselli: Treviglio : alla farmacista Patrizia Siliprandi scade il #greenpass al bar. 400 euro di multa subito dopo aver fatto la… - FcaPitti : RT @HoaraBorselli: Treviglio : alla farmacista Patrizia Siliprandi scade il #greenpass al bar. 400 euro di multa subito dopo aver fatto la… - adrianobusolin : RT @HoaraBorselli: Treviglio : alla farmacista Patrizia Siliprandi scade il #greenpass al bar. 400 euro di multa subito dopo aver fatto la… - Nicolet84520681 : RT @HoaraBorselli: Treviglio : alla farmacista Patrizia Siliprandi scade il #greenpass al bar. 400 euro di multa subito dopo aver fatto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviglio farmacista

Brutta sorpresa per unadi, in provincia di Bergamo, che dopo aver fatto la terza dose di vaccino è stata multata perché il suo Green pass non è risultato valido. Infatti, la dottoressa dopo aver ...La vicenda vede protagonista unadi(Bergamo). Quando la realtà supera la fantasia. Episodio paradossale a, dove unaè stata multata appena dopo aver ricevuto la terza dose di ...Ha dell'incredibile quanto accaduto a Treviglio in Lombardia . Una farmacista, Patrizia Siliprandi, si è vaccinata con la terza dose e dopo aver terminato è ...Era andata a fare colazione dopo aver ricevuto la terza dose ma il nuovo Green pass non era ancora arrivato: 400 euro di multa ...