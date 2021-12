Trasporto turistico, dalla Regione Lazio 2 milioni a sostegno del settore (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo 2 milioni di euro per le imprese che operano nel settore del Trasporto turistico di persone attraverso autobus coperti. Ad annunciare la notizia l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri che aggiunge: “Con una delibera di giunta approvata questa mattina abbiamo stanziato nuove risorse economiche a favore di una categoria che, a causa della crisi economica generata dal Covid, ha subito enormi danni e un crollo verticale delle entrate. Questi finanziamenti fanno parte di un pacchetto da circa 34 milioni di euro destinati al Lazio come ripartizione del Fondo statale per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica finanziato con i decreti ‘Sostegni’ e ‘Sostegni ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo 2di euro per le imprese che operano neldeldi persone attraverso autobus coperti. Ad annunciare la notizia l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri che aggiunge: “Con una delibera di giunta approvata questa mattina abbiamo stanziato nuove risorse economiche a favore di una categoria che, a causa della crisi economica generata dal Covid, ha subito enormi danni e un crollo verticale delle entrate. Questi finanziamenti fanno parte di un pacchetto da circa 34di euro destinati alcome ripartizione del Fondo statale per ildelle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica finanziato con i decreti ‘Sostegni’ e ‘Sostegni ...

