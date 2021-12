Trasformare la plastica in eco carburante per aerei: la ricerca per contrastare l’emergenza dell’inquinamento (Di venerdì 17 dicembre 2021) l’emergenza riguardante l‘inquinamento da plastica è di cruciale importanza per la salvaguardia del nostro pianeta. Ogni anno miliardi di tonnellate di plastica finiscono in mare, discariche e non solo. Il problema però non riguarda solo la tutela degli oceani. Fino ad ora infatti, i provvedimenti presi a riguardo, sono stati indirizzati principalmente alla pulizia delle acque o al migliorare la gestione dei rifiuti. Ma ciò non basta poiché il problema relativo plastica non riguarda solamente il suo rilascio in mare. L’inquinamento da plastica infatti è strettamente legato al clima. plastica e inquinamento ambientale: un grave problema L’argomento è ovviamente oggetto di numerosi dibattiti e polemiche sul come affrontare il problema al meglio. La soluzione più ovvia è quella di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)riguardante l‘inquinamento daè di cruciale importanza per la salvaguardia del nostro pianeta. Ogni anno miliardi di tonnellate difiniscono in mare, discariche e non solo. Il problema però non riguarda solo la tutela degli oceani. Fino ad ora infatti, i provvedimenti presi a riguardo, sono stati indirizzati principalmente alla pulizia delle acque o al migliorare la gestione dei rifiuti. Ma ciò non basta poiché il problema relativonon riguarda solamente il suo rilascio in mare. L’inquinamento dainfatti è strettamente legato al clima.e inquinamento ambientale: un grave problema L’argomento è ovviamente oggetto di numerosi dibattiti e polemiche sul come affrontare il problema al meglio. La soluzione più ovvia è quella di ...

Advertising

vicinipaola_ : RT @UnghereseG: Trasformare la #plastica in metanolo da utilizzare come combustibile spacciando il tutto per economia circolare. E' questo… - Divorex8 : RT @UnghereseG: Trasformare la #plastica in metanolo da utilizzare come combustibile spacciando il tutto per economia circolare. E' questo… - EssoItaliana : Conoscete il riciclaggio avanzato? Questo processo permette di trasformare i rifiuti di #plastica in materie prime… - As_Aifi : ?? Nasce RES: Recupero Etico Sostenibile, progetto per trasformare la #plastica in abiti all’interno dell’ex stabili… - SimonaCroisette : RT @GdiGardy: Capisci che #ScompartimentoN6 ricostruirà gli anni ‘90 senza trasformare la nostalgia in un’arma contundente quando il primo… -