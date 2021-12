Traffico Roma del 17-12-2021 ore 15:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverde Roma da ritrovati in studio Tiziana Arimondi sull’autosole code per incidente tra Guidonia Montecelio la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze Ed intenso il Traffico sulle principali strade consolari in uscita dalla città e in particolare su via Salaria su via Flaminia è su via Cassia anche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino a Roma Napoli stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e sta proseguendo tra Nomentana e Tuscolana Traffico intenso su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale est e altre cose via Tiburtina al bivio con la 24 code anche in carreggiata opposta tra via Nomentana e via Salaria prudenzia su ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Arimondi sull’autosole code per incidente tra Guidonia Montecelio la diramazione diNord in direzione di Firenze Ed intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città e in particolare su via Salaria su via Flaminia è su via Cassia anche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino aNapoli stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e sta proseguendo tra Nomentana e Tuscolanaintenso su via del Foro Italico tratto della tangenziale code dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale est e altre cose via Tiburtina al bivio con la 24 code anche in carreggiata opposta tra via Nomentana e via Salaria prudenzia su ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, capre al pascolo in mezzo al traffico di Largo La Loggia: ecco la foto incredibile - LaFuLinda : RT @rocken78: Voi mi conoscete come una persona pacata, dall'educazione discreta e con buone maniere, ma un giorno installerò una camera ca… - brokenflower80 : RT @rocken78: Voi mi conoscete come una persona pacata, dall'educazione discreta e con buone maniere, ma un giorno installerò una camera ca… - luttisluttis : RT @jiminycricco: Sono passati 17 anni da quel #venerdi17 in cui decisero di darmi la patente ???? e certi giorni nel traffico di Roma, mi se… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Salaria ?????? Code a tratti tra Incrocio Piazza di Priscilla e Via Radicofani > Aeroporto Ro… -