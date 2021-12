Traffico Roma del 17-12-2021 ore 08:30 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la diramazione di Roma tu del Ardeatina Traffico in coda sul tratto Urbano della A24 in entrata nella città sei d’accordo e la tangenziale e spostiamoci proprio sulla tangenziale dove si rallenta tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni incolonnamenti il lungo viale Castrense sempre sulla Flaminia verso il centro tra il raccordo è via dei Due Ponti code anche su via Salaria in direzione della tangenziale Tra la motorizzazione e l’aeroporto dell’Urbe al momento difficoltà su viale Adriatico per un incidente all’altezza di via Lampedusa un altro incidente provoca rallentamenti in via Mattia Battistini in prossimità di via Santa Virginia Centurione Bracelli dalle 9 alle 13 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la diramazione ditu del Ardeatinain coda sul tratto Urbano della A24 in entrata nella città sei d’accordo e la tangenziale e spostiamoci proprio sulla tangenziale dove si rallenta tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni incolonnamenti il lungo viale Castrense sempre sulla Flaminia verso il centro tra il raccordo è via dei Due Ponti code anche su via Salaria in direzione della tangenziale Tra la motorizzazione e l’aeroporto dell’Urbe al momento difficoltà su viale Adriatico per un incidente all’altezza di via Lampedusa un altro incidente provoca rallentamenti in via Mattia Battistini in prossimità di via Santa Virginia Centurione Bracelli dalle 9 alle 13 ...

