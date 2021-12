Traffico Roma del 17-12-2021 ore 08:00 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione code per un km sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il video per il raccordo verso Roma sullo Stretto raccordo ripercussioni in carreggiata interna fino all’appia evitabili disagi anche su via Appia Nuova Dov’è il Traffico è rallentato tra via dell’aeroscalo e via delle Capannelle verso il centro primi allenamenti poi sul tratto Urbano della A24 in entrata nella città dove ci sono film sei d’accordo e Portonaccio Traffico in coda anche sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro prudenza per due incidenti segnalati dalla polizia locale su viale Adriatico all’altezza di via Lampedusa è in piazza Carlo Alberto Scotti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Un saluto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per un km sulla diramazione diSud tra Torrenova e il video per il raccordo versosullo Stretto raccordo ripercussioni in carreggiata interna fino all’appia evitabili disagi anche su via Appia Nuova Dov’è ilè rallentato tra via dell’aeroscalo e via delle Capannelle verso il centro primi allenamenti poi sul tratto Urbano della A24 in entrata nella città dove ci sono film sei d’accordo e Portonaccioin coda anche sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro prudenza per due incidenti segnalati dalla polizia locale su viale Adriatico all’altezza di via Lampedusa è in piazza Carlo Alberto Scotti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Un saluto ...

