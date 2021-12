Traffico rallentato sulla Provinciale. Il motivo lascia tutti senza parole: c'è un grosso maiale a spasso (Di venerdì 17 dicembre 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - Ha fatto sorridere, ma anche destato qualche preoccupazione , la presenza di un grosso maiale che nel primo pomeriggio di ieri grufolava al centro della carreggiata, lungo la ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) SANT'ELPIDIO A MARE - Ha fatto sorridere, ma anche destato qualche preoccupazione , la predi unche nel primo pomeriggio di ieri grufolava al centro della carreggiata, lungo la ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra via del Casale di San Basilio e Porta Pia; sulla Prenesti… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Salaria, tra via Radicofani e viale Liegi; sulla Tuscolana, tra piazza S… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per traffico intenso tra Inter… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Sud di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per traffico intenso tra Svinco… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per traffico intenso tra Borga… -