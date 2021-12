Traffico internazionale di droga, arrestati alcuni ultras del Milan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Otto misure cautelari nei confronti di soggetti che portavano ingenti quantitativi di droga dal Marocco e dal Sudamerica. Un’indagine condotta dalla procura di Milano ha portato a tre arresti, quattro domiciliari e un obbligo di presentazione in Polizia con divieto di dimora. alcuni di loro, come reso noto dagli inquirenti, sono ultras del Milan, appartenenti al cuore della tifoseria rossonera organizzata, la Curva Sud. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Otto misure cautelari nei confronti di soggetti che portavano ingenti quantitativi didal Marocco e dal Sudamerica. Un’indagine condotta dalla procura dio ha portato a tre arresti, quattro domiciliari e un obbligo di presentazione in Polizia con divieto di dimora.di loro, come reso noto dagli inquirenti, sonodel, appartenenti al cuore della tifoseria rossonera organizzata, la Curva Sud. SportFace.

