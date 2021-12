Advertising

SkyTG24 : #Milano, traffico di droga: arrestati anche ultras del Milan - Gazzetta_it : Traffico di droga, arrestati tre ultras del Milan - welikeduel : 'Abbiamo migliaia di ragazzi nelle carceri per il consumo, si colpisca il grande traffico di droga e quanti lì diet… - GiorgioPanetta : @LaStampa Se lo SCIACALLO ha abbracciato con enfasi il capo ultras, minimo c'è partecipazione esterna per traffico… - RiccardoGatti : Traffico di droga dal Marocco e Sudamerica, arrestati anche ultras del Milan- Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga

Portavano ingenti quantitativi didal Marocco e dal Sudamerica e sono stati arrestati questa mattina al termine di un'indagine condotta dalla procura di Milano. Coinvolti tre ultras e appartenenti alla Curva Sud del Milan, cuore ...commenta La polizia di Milano ha eseguito otto misure cautelari smantellando undi stupefacenti. Le persone indagate portavano ingenti quantitativi didal Marocco e dal Sudamerica. Tra queste ci sono anche ultras della Curva Sud, cuore del tifo milanista allo ...Sono accusati di aver importato droga dal Marocco e dal Sud America. Per questo motivo stamane sono scattate otto misure cautelari, anche per alcuni ultras della Curva Sud del Milan. Secondo le accuse ...Droga e arresti, anche tifosi del Milan. La Polizia ha arrestato otto persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze ...