Totò Di Natale rapinato nella sua villa a Empoli, arma puntata in faccia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEmpoli – E’ stato rapinato giovedì sera presso la sua abitazione di Empoli (Firenze) l’ex calciatore – uno dei più efficaci attaccanti nella storia della serie A – e attuale allenatore Antonio detto Totò Di Natale. Secondo quanto si apprende dalla polizia, contro di lui avrebbe agito un gruppetto di almeno cinque persone, che lo avrebbe aspettato e bloccato fuori dalla sua villa nei dintorni di Empoli. Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che Di Natale aveva al polso e del valore stimato di circa 30.000 euro. Quando c’è stato l’agguato sarebbero stati presenti familiari di Di Natale, ma è da chiarire se fossero dentro l’abitazione o ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ statogiovedì sera presso la sua abitazione di(Firenze) l’ex calciatore – uno dei più efficaci attaccantistoria della serie A – e attuale allenatore Antonio dettoDi. Secondo quanto si apprende dalla polizia, contro di lui avrebbe agito un gruppetto di almeno cinque persone, che lo avrebbe aspettato e bloccato fuori dalla suanei dintorni di. Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che Diaveva al polso e del valore stimato di circa 30.000 euro. Quando c’è stato l’agguato sarebbero stati presenti familiari di Di, ma è da chiarire se fossero dentro l’abitazione o ...

